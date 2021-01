Platz vier in Lahti: Kombinierer Rydzek im Aufwärtstrend

Der seit langem mit Sprungproblemen kämpfende Johannes Rydzek, der bei der WM 2017 in Lahti Geschichte geschrieben und alle vier Titel bei den Kombinierern geholt hatte, verbuchte in Finnland sein bestes Ergebnis seit fast zwei Jahren. Zum ersten Podest seit dem 2. Februar 2019 (Dritter in Klingenthal) fehlten Deutschlands Sportler des Jahres 2017 nur 3,8 Sekunden. Damit kann Rydzek der bevorstehenden WM in seiner Heimat Oberstdorf positiv entgegen blicken.

Sieger wurde der Japaner Aktio Watabe vor Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber, der mit Platz zwei die Führung im Gesamt-Weltcup ausbaute. Platz drei ging durch Ryota Yamamoto (+25,1 Sekunden) ebenfalls an Japan.

Auch Rießle, Geiger und Weber in den Top-Ten.

Vier DSV-Athleten kamen in die Top-Ten: Neben Rydzek kamen die Staffel-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf) auf Platz fünf und sechs. Terence Weber (Geyer) wurde Zehnter. Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) verzichtete nach einem verkorksten Springen (Platz 42) auf den Langlauf.

19. Weltcup-Sieg für Watabe

Watabe zog mit seinem insgesamt 19. Weltcupsieg mit seinem Landsmann Kenji Ogiwara auf Platz zehn der ewigen Bestenliste gleich.