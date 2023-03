"Pizza & Pommes" - der neue Podcast mit Felix Neureuther

Was bewegt (Podcast-)Deutschland? Welche Themen bewegen in Gesellschaft, Politik, Popkultur und Lifestyle? Und was gibt's aus der Welt des Sports? "Pizza & Pommes", der neue Podcast von BR24Sport lässt Felix Neureuther von der Leine: Gemeinsam mit dem langjährigen BR24-Sportreporter Philipp Nagel schnappt sich Neureuther die Themen, die wirklich interessieren.

"Ich möchte Einblicke in mein (Sportler-)Leben geben und zu (sport-)gesellschaftlichen Themen, die mich bewegen oder zum Schmunzeln bringen, ungefiltert meine Meinung sagen." Felix Neureuther ist bereit und er hat einen Buddy an der Seite: Philipp Nagel, langjähriger BR-Sportreporter und Podcast-Routinier, unter anderem beim millionenfach abgerufenen Sportschau-Olympia-Podcast zu den Winterspielen in Peking 2022.