Pizarro plant für sein Abschiedsspiel auch mit FC Bayern-Stars

Goalgetter und Titelsammler beim FC Bayern

Bei den Münchnern hatte er von 2001 bis 2007 einmal den Weltpokal, drei Doubles und einen DFB-Pokal gewonnen. Bei seinem zweiten Aufenthalt an der Isar wurde er endgültig zum Goalgetter und Publikumsliebling. So erzielte er im Champions-League-Gruppenspiel gegen den OSC Lille drei Treffer. Zu einem furiosen 9:2-Sieg in der Bundesliga gegen den Hamburger SV steuerte er ganze vier Tore bei, zwei weitere bereitete er vor. 2014 gewann Pizarro seine fünfte Meisterschaft und seinen fünften DFB-Pokal mit den Bayern. Seine letzte Saison beim FC Bayern München beendete er im Jahr 2015 mit seiner sechsten Meisterschaft.

Emotionales Abschiedsspiel erwartet

Zuletzt stand der Peruaner für Werder Bremen auf dem Platz. Dort wurde er Rekordtorschütze. Pizarro rechnet mit einem tränenreichen Abschiedsspiel im Bremer Weserstadion. "Ich glaube, es ist ganz normal, dass es emotional wird", sagte der frühere Bundesliga-Profi.