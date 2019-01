Kaum ist die Freunde über den gelungenen Einstand ausgesprochen, da naht bereits die nächste Aufgabe: Die deutschen Handballer wollen in ihrem zweiten Spiel bei der Heim-WM am Samstag (18.15 Uhr) gegen Brasilien die Grundlage für den Einzug in die Hauptrunde schaffen. In einer erneut vollen Berliner Mercedes-Benz Arena peilt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop im zweiten Spiel den zweiten Sieg an.