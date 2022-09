Pinklauf: Spaß, Sporteln und Spenden

Laufen für den guten Zweck – das ist am Montag den 3. Oktober um 11 Uhr in Bad Brückenau möglich. Wie jedes Jahr findet am Tag der Deutschen Einheit wieder der Pinklauf statt. 7,77 km gehen, walken oder laufen, egal wie, jeder Schritt zählt, damit am Ende die Kasse klingelt.

Erfolgreiche Spendenaktion

Bereits seit elf Jahren organisiert die Stadt Bad Brückenau gemeinsam mit dem Verein Brustkrebs Deutschland e.V. das Charity-Event. Der Lauf soll auf die Wichtigkeit von Vorsorge und Früherkennung bei Brustkrebserkrankungen aufmerksam machen und die Forschung der Erkrankung sowie der Betreuung Betroffener unterstützen. Im vergangen Jahr wurden dabei 3.920 Euro gesammelt.

"Gemeinsam sind wir pink" ist das Motto der Veranstaltung, denn die pinke Schleife ist das internationale Symbol für die Solidarität und Unterstützung bei der Brustkrebsvorsorge.

Informationen zum Pinklauf