Pickleball – eine Mischung aus Tischtennis, Tennis und Badminton

1965 hatten drei Väter in den USA den Sport erfunden. Sie wollten ihre gelangweilten Kinder in den Ferien beschäftigen. Seinen Namen soll Pickleball bekommen haben, weil ein Hund namens Pickles immer dem Ball hinterherrannte. Mit dem englischen Pickles, also Gurken, hat der Sport daher nichts zu tun.

Bislang drei Vereine in Bayern

Bei dem Sport sind Koordination, Schnellkraft und Kondition gefragt. Gespielt wird im Einzel oder Doppel auf einem Badminton-Feld. Das Netz dazwischen ist etwa Oberschenkel-hoch. Die Schläger sind ein bisschen größer wie Tischtennisschläger. Und nicht rund, sondern fast eckig. Der Ball ist aus Kunststoff.

Eine Liga gibt es in Deutschland bislang nicht - aber Turniere. Und um andere zu treffen, besuchen sich die Pickleball-Spieler in bundesweit bislang 18 Vereinen gegenseitig. In Bayern gibt es bislang Vereine in Augsburg-Haunstetten, Sulzbach-Rosenberg und in Heustreu.

