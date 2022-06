Piazolo: Taliso Engel ist "Leuchtturm des paralympischen Sports"

Taliso Engel war gut beschäftigt: Der sehbehinderte Schwimmer hatte im Jahr 2021 zwei Weltrekorde im Para-Brustschwimmen aufgestellt, ist Europameister geworden und hat eine Goldmedaille bei den Paralympics gewonnen. In diesem Jahr verteidigte der 20-Jährige bei der WM auf Madeira seinen Weltmeistertitel über 100m-Brustschwimmen und legte an der Lothar-von-Faber-Schule in Nürnberg erfolgreich das Abitur ab.

Lob von Kultusminister und Schulleiter

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gratulierte Engel und zeigte sich von dessen Leistungen beeindruckt. "Er wirkt als Leuchtturm für den paralympischen Sport in Bayern und zeigt, dass wir in unseren bayerischen Schulen Inklusion leben", so Piazolo.

Der Schulleiter der Lothar-von-Faber-Schule, Sandro Brütting, erklärte stolz, Taliso sei ein Vorbild "für uns alle". Er freue sich, dass die Schule ihn dabei unterstützen konnte, den Leistungssport und das Lernen in Einklang zu bringen.

Viel Unterstützung für Taliso

Taliso Engel selbst lobte die Rahmenbedingungen, die ihm die Schule geboten hat: "Trotz der vielen Trainingslager und Wettkämpfe musste ich mir nie Sorgen machen, dass ich schulisch nicht mitkomme. Das hat mir sehr geholfen. Ich wurde online auf dem Laufenden gehalten und auch in unseren speziellen Förderstunden hatte ich die Möglichkeit, den versäumten Stoff mit meinen Lehrkräften nachzuarbeiten", so Engel.

Erste bayerische Sommersportler mit dieser Auszeichnung

Taliso Engel ist der erste bayerische Sommersportler, der als "Eliteschüler des Jahres" vom DOSB ausgezeichnet wird. Neben den bayerischen Wintersportlern Johannes Rydzek (2010) und Andreas Wellinger (2014) ist er der dritte bayerische Sportler überhaupt, der die Auszeichnung erhält.