Philipp Raimund: Zocker, Talent und mutiger Springer

Bester Deutscher in der Qualifikation in Innsbruck - noch vor Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und auch vor Karl Geiger, der auf der Bergiselschanze seinen Saisontiefpunkt erlebte. Philipp Raimund ist der Aufsteiger im deutschen Team und die positive Überraschung schlechthin.

Der Jüngste im DSV-Kader ist auch ein extrem lässiger Typ. "Hille", wie ihn seine Mannschaftskameraden nennen, springt seine erste komplette Tournee, kam dort auf Anhieb zweimal, also in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, unter die besten 15 und schickt sich nun auch in Innsbruck an, weit nach vorne zu springen.

Charakterzüge: "Sehr aufgedreht" und redselig

Von sich selbst sagt der 22-Jährige, der in Göppingen geboren wurde, er sei "sehr familienverbunden, sehr aufgedreht, sehr locker und sehr chaotisch" und zocke für sein Leben gern Computerspiele. Das trifft es. "Aufgedreht" vor allem! Da kann es dann auch schon mal passieren, dass er vor lauter Euphorie und Glückseligkeit fast das Wesentliche vergisst: "Manchmal müssen ihn die Trainer bremsen, weil wenn er in seiner Euphorie ist, dann wird der nach dem Sprung bloß noch Autogramme geben und bloß noch reden und den nächsten Sprung verpassen", scherzte Karl Geiger.

Horngacher: "Hat er denn keinen Friseur?"

Das ist aber zum Glück noch nicht passiert, auch wenn es Raimund in der Tat sehr genießt, wenn im Skistadion alle seinen Namen rufen: "Das ist schon etwas sehr Einzigartiges." Bundestrainer Stefan Horngacher sieht die Entwicklung des unbeschwert auftretenden Raimund mit viel Wohlwollen. Zum Charakter seines Talents sagt er: "Er redet wirklich gerne." Man frage sich, "ob er keinen Friseur hat, weil er alles erzählt. Aber wenn ich ihm dann sag 'genug geschwafelt", dann kann er sich auch reflektieren und sagen 'stimmt, ich hab zu viel gelabert'."

Raimund bringt viel Talent mit und einen "mutigen Sprung"

Unbestritten: Dieser junge Mann bringt frischen Wind ins deutsche Team, und Skispringen kann er natürlich auch. "Er hat ein sehr gutes Sprungkraft. Er hat einen sehr mutigen Sprung und haut sich ganz schön raus", so Horngacher, der in ihm "einen hochtalentierten Springer" sieht.

In der Gesamtwertung liegt er bei seiner Premierentournee auf Rang 14, und die Schanze in Innsbruck hat er erzählt, ist eine seiner Lieblingsschanzen. Warum? "Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Es gibt manchmal Schanzen, die liegen einem einfach, und man hat das Gefühl, man kommt auf die Schanze und weiß, was man tun muss."

Genauso übrigens wie bei seinen Videospielen. Was er alles spielt? "Zu viel", so Raimund. "Aber erzählt es meinen Eltern nicht."