Philipp Nawrath - die "Wundertüte" aus dem Allgäu

Sein Weltcup-Debüt feierte Philipp Nawrath im März 2017. Sein erstes Großereignis waren die Weltmeisterschaften 2019 in Östersund - und dort legte er mit einem 12. Platz im Sprint und Platz 15 im Massenstart gleich eine beachtliche WM-Premiere hin.

Gelingt ihm ein ähnlich erfolgreiches Debüt bei Olympia? Bereits zum Saisonauftakt empfahl sich der Nesselwanger für Peking: Mit dem sechsten Platz im Sprint in Östersund löste der 28-Jährige für seine ersten Olympischen Spielen.

Licht und Schatten in dieser Saison

Doch neben den Lichtblicken - es folgte noch ein achter Platz in Hochfilzen - gab es auch Enttäuschungen - wie der 51. Platz in Oberhof. "Er war so ein bisschen eine Wundertüte", sagte Sportschau-Biathlon-Experte Arnd Peiffer über Nawraths Leistungen in dieser Saison.

Dabei ist die schwankende Leistung nicht ganz überraschend. Der Allgäuer kämpfte sich erst diese Saison in den Weltcup zurück - den vergangen Winter war er nach einer Leisten-Operation hauptsächlich im IBU-Cup unterwegs, erst zum Saisonschluss startete er im Weltcup und holte im März 2021 seinen ersten Staffelsieg.

"Kindheitstraum geht in Erfüllung"

Und jetzt steht sicher das größte Ereignis seiner Karriere bevor: die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Für Nawrath geht damit "ein Kindheitstraum in Erfüllung." Gleich beim ersten Rennen kommt der 28-Jährige zum Einsatz. Bei der Mixed-Staffel soll er zusammen mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, und Benedikt Doll auf Medaillenjagd gehen.

Dass Nawrath ein sehr guter Staffelläufer ist, hat er unlängst beim Weltcup in Ruhpolding bewiesen. Als Schlussläufer sicherte er mit einer fehlerfreien Schießleistung Platz zwei für das deutsche Männer-Quartett.