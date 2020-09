Philipp Max wechselt von Augsburg nach Eindhoven

Bundesligadebüt bei Schalke 04

Philipp Max, Sohn des früheren Bundesligatorschützenkönigs Martin Max, spielte in den Jugendmannschaften des SC Baldham, TSV 1860 München, FC Bayern München und Schalke 04. Bei Schalke schaffte er 2012 den Sprung in die zweite Mannschaft und feierte 2014 sein Debüt bei den Profis in der Bundesliga.

Nach einem Jahr beim Karlsruher SC landete er 2015 beim FC Augsburg. Für die Schwaben absolvierte er in fünf Jahren 156 Pflichtspiele, in denen ihm 15 Tore und 29 Vorlagen gelangen. Sein Vertrag in Augsburg lief noch bis 2022.

Olympische Silbermedaille - aber noch kein A-Länderspiel

Obwohl Max von Fachleuten zu den besten deutschen Linksverteidigern gezählt wird, wurde er noch nie für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Lediglich beim Olympischen Fußballturnier 2016 kam er zu drei Einsätzen. Er gewann die Silbermedaille.