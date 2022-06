Philipp Lahm: "Gesund kann jeder"

Weltmeister, Champions-League-Sieger, sechs Mal Pokalsieger und acht Mal deutscher Meister: Philipp Lahm ist ein sportliches Vorbild und hat im Fußball fast alles erreicht, was man erreichen kann.

Jetzt hat der ehemalige FC-Bayern-Profi ein Buch geschrieben, in dem er Menschen zu einem aktiven Leben animieren will. In Zusammenarbeit mit Gesundes Bayern setzt er sich für den Breitensport ein.

"Wichtig ist, einfach anzufangen. Ich fange nur an, wenn mir etwas Freude macht. Das Level ist ja ganz unterschiedlich, also muss ich mich anfangs erstmal ausprobieren", rät Lahm allen Sportbegeisterten und noch mehr denen, die es werden wollen.

Wichtig: "Spaß und Freude"

"Es muss Spaß und Freude machen", betont er. "Zum Beispiel: Yoga. Das kann man auch – so wie ich manchmal – vor dem Fernseher machen. Das ist keine Hexerei." Anfangs solle man sich die Ziele nicht zu hochstecken, meint der Weltmeister von 2014, sonst höre man schnell frustriert auf.

Außerdem rät Lahm zu bewussten Ruhe- und Reflektionspausen. "Sich Zeit zu nehmen ist das A und O", sagt er. Für ihn sind Schlaf und das Zuhausesein die wichtigsten Regenerationsfaktoren. In Sachen Motivation hat dem 38-Jährigen immer das Vereins- und Gruppengefühl geholfen. "Gemeinschaft gehört zum Wohlbefinden", meint er. Nach seiner aktiven Karriere vermisse er die Kabine am meisten.

Auf ausgewogene Ernährung achten

Das tägliche Training habe er nicht aufrechterhalten. "Ich versuche heute drei Mal die Woche Sport zu machen", sagt Lahm. Am liebsten Tennis, Golf oder Fußball. "Es muss ein Ball dabei sein", verrät er. Notfalls gehe er aber auch mal alleine joggen. "Das kostet mich aber richtig Überwindung. Laufen ist nicht meine Stärke."

Bezüglich Ernährung empfiehlt Lahm "regionale Produkte und ausgewogene Kost". Sein Tipp: Einfach mal wöchentlich aufschreiben, was man isst. "Ich habe das in der U19 gemacht und gesehen: Da steht ziemlich oft 'Wurstsemmel' – das habe ich dann geändert."