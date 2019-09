Pflugdorfer Motorradpilot Schrötter erleidet Schlüsselbeinbruch

Der Kalex-Pilot aus dem oberbayerischen Pflugdorf nahe Landsberg zog sich bei einem Sturz im dritten Training der Moto2 einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu. Er wurde von den Rennärzten für nicht starttauglich erklärt. Für Schrötters Meisterschafts-Ambitionen ist das vorzeitige Aus in Misano ein heftiger Rückschlag.

Start beim nächsten Rennen ungewiss

Im Vorjahr hatte der 26-Jährige beim Großen Preis von San Marino seinen ersten Podestplatz in der Moto2 belegt. Aktuell liegt Schrötter auf Position sieben der Fahrerwertung. Bereits am kommenden Wochenende gastiert die Motorrad-WM in Aragon (Spanien). Unklar ist, ob der Verletzte dann wieder ins Geschehen eingreifen kann.