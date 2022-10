Pfiffe zum Club-Debüt: Weinzierls "Scheißgefühl" nach Niederlage

Der neue Trainer Markus Weinzierl wollte die schnelle Wende mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga schaffen - und zumindest zur Halbzeit lang sah es nach der 1:0-Führung auch danach aus. Doch dann schlug Holstein Kiel zurück - und gewann noch 3:2 im Max-Morlock-Stadion. Für den Niederbayer Weinzierl steht beim Debüt also auch die erste Niederlage, der Verein verliert insgesamt zum dritten Mal in Serie. "Es ist ein Scheißgefühl, klar", sagte er im BR-Sport-Exklusivinterview am Sonntag.

Pfiffe aus der Fankurve nach der Partie

Eine Stunde lang hatten seine Nürnberger die Partie dominiert. "Wir hatten die Möglichkeit, das zweite Tor draufzusetzen, dann wäre es hier in unsere Richtung gegangen. Das haben wir versäumt", sagte Weinzierl in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Per Konter kam Kiel letztlich zum Ausgleich und drehte das Spiel binnen vier Minuten. "Da sieht man mal, was danach die Psyche ausmacht, wenn du eben so ein 1:1 bekommst."

Die dürfte später weiter strapaziert worden sein: Für die Nürnberger und ihren neuen Coach Weinzierl gab es nach der Partie Pfiffe und wie schon in den vergangenen Wochen "Wir-haben-die-Schnauze-voll"-Rufe aus der Fankurve. "Es ist schon bitter. Die Spieler sind jetzt auch niedergeschlagen, wir haben uns sehr viel vorgenommen. Und wenn du es nicht schaffst, zu punkten, dann ist das ein Rückschlag."

24 Torschüsse - Weinzierl fordert mehr Effektivität

Zuversicht geben ihm daher die ersten 60 Minuten des Spiels, in denen Lino Tempelmann für die umjubelte Führung sorgte (39. Minute). Später hatte der Mittelfeldspieler dann auch einen zweiten Treffer auf dem Fuß, seinen Schuss kurz vor der Pause parierte Kiels Thomas Dähne aber gut. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zielte der Nürnberger dann knapp am Tor vorbei.

Wie schon unter Weinzierls Vorgänger Robert Klauß zeigte der Club große Abschlussschwächen. "Wir haben 24 Torschüsse gehabt, wir müssen effektiver werden", fand Weinzierl daher. "Und natürlich auch in in den negativen defensiven Dingen besser werden." Die Franken sind mittlerweile 16., nur einen Rang vor dem lokalen Rivalen SpVgg Greuther Fürth. "Jeder kann die Tabelle lesen", sagt der neue Coach über den Ernst der Lage.