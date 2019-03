Pfiffe und vergebene Chancen - DFB-Elf braucht noch Zeit

Löw: "Konsequenz ist ein Thema"

So kritisch wie seine Spieler wollte Joachim Löw nach dem durchwachsenen Jahresauftakt nicht sein. Er konnte dem 1:1 (0:1) auch positive Seiten abgewinnen. "Die Mentalität der Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat, war sehr gut. Das war ein deutliches Signal. Die Erfahrungen in der ersten Halbzeit müssen wir machen, aber mit der zweiten Halbzeit bin ich absolut zufrieden", sagte Löw hinterher.

Sein Blick ging dann schon Richtung Prestige-Duell gegen die Niederlande am Sonntag in Amsterdam. Er wolle noch viele Gespräche mit seinen Spielern führen - individuell wie auch im Mannschaftskreis. Ein Thema, das er anschneiden will: Konsequenz. "Konsequenz ist ein Thema. Das war die Erkenntnis schon im letzten Jahr. Konsequentes Agieren im Verteidigen vor dem Tor, zum Beispiel bei der Standardsituation vor dem Tor. Genau das Gleiche betrifft unsere Konsequenz im Abschluss", analysierte Löw.