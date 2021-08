Pfiffe statt Unterstützung: Müssen Spieler das aushalten?

Die Erwartungshaltung der Fans ist oft hoch, gerade bei Spitzenteams. Läuft es nicht, richtet sich der Unmut auch gegen das eigene Team. Hochbezahlte Profis müssten die öffentliche Kritik aushalten, so das oft vorgebrachte Argument.

Fairer Umgang oder überzogene Ansprüche?

Nach dem Spiel gegen Köln hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seinem Spieler eine Nachricht geschickt und geschrieben "was ich ihm als Mensch raten würde". Das Stadion sei eben ein "Abbild der Gesellschaft", meinte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dazu und stellte fest, dass der Ton insgesamt rauer geworden sein. Deswegen sein Appell: "Seid lieb zueinander."

Fans oder Kunden?

Der Vorwurf speziell in München: Es kämen Kunden in die Allianz Arena, keine Fans. Die Bezeichnung Fan kommt aus dem Lateinischen und kann mit "in rasende Begeisterung versetzt" übersetzt werden. Dürften echte Fans also eigentlich gar nicht pfeifen?

Teamkollege Joshua Kimmich bezweifelte, dass der laute Unmut der Zuschauer zur schwachen Leistung von Leroy Sané beiträgt: "Leroy weiß, was er kann und ich glaube nicht, dass er sich von den Pfiffen aus der Bahn bringen lässt."

Beim 12:0-Pokalsieg gegen den Bremer SV pfiffen übrigens nur die gegnerischen Fans und Trainer Nagelsmann attestierte dem 25-Jährigen, dass ihm zwar nicht alles geglückt sei, "aber er war sehr engagiert".