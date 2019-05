28.05.2019, 20:18 Uhr

"Pferd International" mit Weltmeisterin Blum

Die "Pferd International" in München steht an - Simone Blum, Weltmeisterin im Springreiten, ist mit dabei. Bei ihrer Pressekonferenz im Stall sprach sie auch den Para-Reitern Mut zu, die so stark wie noch nie vertreten sind.