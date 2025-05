Pferd International 5-Sterne-Dressur| 31.5., 13.50 Uhr| Stream

Die Pferd International lockt Spitzen-Dressurreiter nach München-Riem. Und BR24Sport ist mit dabei und überträgt am Samstag, 31. Mai, ab 13.50 Uhr die 5-Sterne-Dressur im Livestream. Mit dabei ist auch die viermalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl. Ihr Goldpferd Dalera ist mittlerweile im Ruhestand und bekommt in diesem Jahr noch ein Fohlen.

Vierfache Olympiasiegerin Bredow-Werndl mit neuem Pferd am Start

In München geht Bredow-Werndl mit dem zehnjährigen Dancier-Sohn Diallo an den Start und will mit ihm in der 5-Sterne-Tour im Grand Prix und Grand Prix Special um den Sieg reiten. "Pferd International München ist eines meiner absoluten Highlights im Turnierkalender. Professionalität gepaart mit Liebe zum Detail im familiären Umfeld", schwärmt Jessica von Bredow-Werndl.

Die Aubenhausenerin steht für einen pferdegerechten Dressursport mit Feingefühl, Leichtigkeit und absoluter Präzision. Ihr Motto: Das Pferd soll sich wohlfühlen und mit Freude bei der Sache sein.

BR24Sport überträgt die Dressur-Entscheidung von der Pferd International am Samstag, 31. Mai, ab 13.50 Uhr im Livestream. Ihre Kommentatorin ist Julia Scharf.