Jessica von Bredow-Werndl und ihr neues Erfolgspferd Diallo

Im vergangenen Jahr war Jessica von Bredow-Werndl noch mit ihrem Erfolgspferd Dalera bei der Pferd International dabei. Doch die Stute ist mittlerweile im Ruhestand - und trächtig: "Es ist schon komisch, ohne sie unterwegs zu sein. Aber es ist schön zu wissen, dass es ihr so gut geht", sagt die vierfache Olympiasiegerin.

Die Aubenhausenerin sitzt jetzt auf dem Rücken von Diallo. Mit dem zehnjährigen Hannoveraner Wallach feierte sie unlängst in Hagen den ersten Sieg - für Diallo war es der erste Grand Prix Special. Der Erfolg ist bemerkenswert: Erst seit Februar reitet von Bredow-Werndl den Dancier-Sohn.

Von Bredow-Werndl: "Es hat ziemlich schnell gefunkt"

Die beiden scheinen schnell zueinander gefunden zu haben. Die 39-Jährige sagte später: "Ich bin sehr stolz auf Diallo und unsere Entwicklung in so kurzer Zeit. Er war schon sehr gut ausgebildet. Jetzt hat er sich aber wirklich schnell auf mich eingelassen und es hat ziemlich schnell gefunkt zwischen uns beiden."

Von Bredow-Werndl über Diallo: "Ich weiß, dass er alles kann"

In München bei der Pferd International ist von Bredow-Werndl darauf gespannt, wie gut er mit der außergewöhnlichen Atmosphäre zurechtkommen wird. "Diallo hat so eine Arena noch nicht gesehen - im Training fühlt er sich bis jetzt sehr gut an", sagt die Bayerin im BR24-Sport-Interview.

Die Dressurreiterin hofft, dass sie dem unerfahrenen Pferd in seinem erst zweiten Grand Prix Special etwas von ihrer langjährigen Erfahrung und Souveränität abgeben kann. "Ich weiß, dass er alles kann. Die Frage wird sein: Kann er das im entscheidenden Moment abrufen und wie sehr kann er sich auf mich konzentrieren, sodass wir uns einfach aufeinander verlassen können?"

Von Bredow-Werndl schwärmt von Diallos Charakter

Von Bredow-Werndl sieht großes Potenzial bei Diallo: "Seine Stärken sind, dass er keine Schwächen hat. Er hat einen unfassbar tollen Charakter: Er gibt mir immer das Gefühl 'ich weiß nicht, ob es geht, aber ich probiere es' - er zeigt im Training, dass er es unbedingt richtig schaffen will."

"Er hat einen tollen Schritt, einen tollen Trab, einen tollen Galopp, und unheimlich viel Talent für Piaffe und Passage - alles ist noch so ein bisschen grün, aber es ist alles da." Jessica von Bredow-Werndl über Diallo