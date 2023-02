Pfeifkonzert gegen 1860 München nach 0:3-Pleite gegen Verl

Ein gellendes Pfeifkonzert durchzog das Grünwalder Stadion, ehe es "Wir sind Löwen und ihr nicht" hallte. Die Löwen zeigten bei der 0:3-Niederlage gegen den SC Verl regelrechte Auflösungserscheinungen, was den eigenen Anhängern natürlich gar nicht schmeckt.

Torlose erste Halbzeit

Die Löwen begannen entschlossener und hatten in Person von Raphael Holzhauser (14.) die erste Chance. Der Österreicher wurde im Strafraum von Tom Baack per Rempler gestoppt, jedoch war die Szene ein wenig zu harmlos für einen Strafstoß. Die Gäste wurden nach etwa 20 Minuten gleich mehrmals nach Eckstößen erfolgreich. Tom Kretzschmar parierte (22.) aber stark gegen Stijn Meijer und den eigenen Mann, Stefan Lex. Im weiteren Verlauf dominierten die Gäste die Partie, wurden aber in Summe nie so richtig zwingend. Für die meiste Gefahr haben noch die enorm scharfen und langen Einwürfe von Torge Paetow (35.) gesorgt. Doch die insgesamt ziemlich ereignisarme erste Halbzeit blieb torlos.

Auswechslungen bringen nichts, Sechzig kassiert drei Tore

Die Münchner starteten zwar mit etwas mehr Elan in den zweiten Abschnitt. Doch dann bekamen sie durch Maximilian Wolfram (52.) eine kalte Dusche verpasst. Der Interims-Coach Günther Gorenzel versuchte durch einige Einwechslungen neuen Schwung zu bringen. Doch dann machte Jesse Tugbenyo (78.) den nächsten Treffer. Joscha Wosz packte kurz vor dem Abpfiff noch das 3:0 drauf. Die Sechziger hingegen wirkten machtlos.