Peter Hermann: "Der FC Bayern hat aktuell Top-Qualität"

Peter Hermann feierte als Co-Trainer des FC Bayern München an der Seite von Jupp Heynckes seine größten Erfolge. Auch heute verbindet die beiden Männer eine tiefe Freundschaft, denn Hermann schätzt Heynckes' Art mit Menschen umzugehen und sein Umfeld jeden Tag aufs Neue zu motivieren.

"Mehr als ein Double holen geht als Neuling eigentlich gar nicht"

Aber auch mit Niko Kovač fand seine Zeit beim FC Bayern ein gutes Ende: mit der deutschen Meisterschaft und dem Pokal-Sieg letzte Saison kann Hermann hochzufrieden auf seine Karriere zurückblicken. Dies sei nicht selbstverständlich, Kovač habe in seinen Augen dennoch einen super Einstand gehabt. Zwar kamen die Bayern schwer in die Saison, man habe sich nach einigen Gesprächen aber schnell gefangen und die Aufholjagd auf die mit neun Punkten Abstand führenden Dortmunder erfolgreich gemeistert. Einziger Wermutstropfen: Der vergebene Sieg in der Championsleague. Für diesen Titel brauche es aber am Ende auch immer etwas Glück, und Liverpool sei ein Gegner gewesen, gegen den man durchaus verlieren dürfe, so Hermann im Interview.