Pesic hört als Geschäftsführer beim FC Bayern Basketball auf

Der FC Bayern Basketball strukturiert zur kommenden Saison seine Führungsebene um. Marko Pesic wird dann nicht länger Geschäftsführer sein. Der 48-Jährige zieht sich auf eigenen Wunsch 2026 von diesem Posten zurück. Das gab Verein am heutigen Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. Der frühere Nationalspieler soll dem Verein aber auch danach weiter erhalten bleiben. In welcher Rolle, das ließen aber Verein und Pesic zunächst offen.

Für einen nahtlosen Übergang erweitert der FCBB zum 1. Juli 2025 seine Geschäftsführung um seinen derzeitigen Sportdirektor Dragan Tarlac und Adrian Sarmiento (Chief Strategy Officer FCBB). Beide übernehmen dann ab Januar 2026 gemeinsam die alleinige Verantwortung für die operative Ebene.

"Meine Aufgabe ist erledigt und es ist an der Zeit, dass andere Verantwortung übernehmen." Marko Pesic, scheidender Geschäftsführer FC Bayern Basketball

Pesic - der Erfolgsgarant

Pesic hatte nach dem Bundesliga-Aufstieg des FC Bayern 2011 als Sportdirektor begonnen. 2013 übernahm der 45-Jährige das Amt des Geschäftsführers. Der ehemalige Nationalspieler gilt als Erfolgsgarant bei den Münchnern.

Unter seiner Führung etablierten sich die FC-Bayern-Basketballer unter den Top-Vereinen in Europa. Er verpflichtete namhafte Trainer wie Andrea Trinchieri, Pablo Laso oder den Weltmeistertrainer Gordon Herbert. Zusammen mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß trieb er den Bau des SAP-Gardens voran. Unter Pesic'-Leitung feierten die Bayern-Basketballer viermal die Deutsche Meisterschaft und holten viermal den BBL-Pokal.

"Dank seiner Leidenschaft und seinem Elan, mit dem er nie lockergelassen hat, und dank seiner Expertise genießt der FC Bayern Basketball heute den höchsten Respekt in der europäischen Sportlandschaft." Herbert Hainer, Präsident FC Bayern München

Holpriger Saisonverlauf: Pokal-Aus, EuroLeague-Aus

Diese Saison starteten die Münchner als Doublesieger mit großen Erwartungen. Doch die Erfolge blieben aus: Im Februar schied der FCB überraschend im BBL-Pokal gegen Syntainics MBC aus. Vor kurzem scheiterte das Team von Herbert in der EuroLeague in den Play-In-Spielen an Real Madrid und verpassten so die lang ersehnte Teilnahme an den Playoffs des prestigeträchtigen Wettbewerbs. In der Bundesliga sind die Münchner allerdings auf Spur und führen kurz vor Beginn der Play-offs die Tabelle an.