Pesäpallo: Der finnische Nationalsport "Nestball"

"Pesäpallo" heißt wörtlich übersetzt "Nestball" und ist dem amerikanischen Baseball ziemlich ähnlich. Das ist kein Zufall. Der Erfinder Lauri Pihkala hat die Feldsportart 1922 nach einem USA-Aufenthalt entwickelt und "verbessert". In Finnland wird Pesäpallo in fünf verschiedenen Ligen gespielt und es ist fester Bestandteil im Schulsport.

Es gibt einen Schläger (Maila) und jeder Feldspieler bekommt einen Fanghandschuh: Räpylä - und natürlich gibt es einen Ball. Der große Handschuh mit dem Fangbeutel wird bei Rechtshändern an der linken Hand getragen, was ungewohnt ist. Aber die rechte Hand braucht man zum Werfen.

Je Team neun Spieler auf dem Feld

Das Feldspiel wird von zwei Mannschaften bestritten, jedes Team besteht aus neun Personen. Eine Mannschaft steht im hinteren Feld und versucht die Bälle zu fangen. Die andere Mannschaft ist im vorderen Feld und versucht ähnlich wie im Baseball den Ball weit ins Feld zu schlagen, um dann von einer Base, hier heißt es Pesä, also Nest, zum nächsten zu laufen.

Der Ballwurf: Unterschied zum Baseball

Anders als im Baseball wird der Ball nicht aus großer Entfernung geworfen, sondern der Werfer "Lukkari" steht direkt vor dem Schläger und wirft den Ball senkrecht in die Luft. Jetzt muss der Spieler mit dem Schläger den Ball treffen und ins Feld schleudern. Gelingt es, darf er loslaufen. Währenddessen versucht die Gegenmannschaft den Ball zu fangen und zurückzuwerfen.

Solange der Ball nicht am "Nest" beziehungsweise "zu Hause" angekommen ist, können die Mitspieler von Nest zu Nest rennen. Wenn der Ball zuerst dort ankommt, ist der Spieler ausgeschieden und die Mannschaft erhält ein "verbrannt". Nach drei "verbrannt" tauschen die Teams ihre Plätze und die andere Mannschaft ist mit dem Schlagen und Laufen dran.

Zick-Zack-Lauf zum nächsten Nest

Ohne Übung ist es allerdings gar nicht so leicht, den Überblick zu bewahren: Wer ist wo? Wo ist das zweite Nest? Die Wege verlaufen in einer Art Zick-Zack, nicht einfach außen rum im Kreis wie beim Baseball und die Wege sind auch recht weit. Die Spieler müssen abwägen, ob sie es zum nächsten Nest schaffen und ob es frei ist. An einem Nest darf immer nur eine Person sein. Jede Bewegung wirkt sich also auf die anderen Mitspieler aus.

Taktieren ist angesagt

Auch die Feldmannschaft, die die Bälle mit dem Handschuh fängt, muss taktieren: Wohin werfe ich den Ball? Zum Nest, das die andere Mannschaft ansteuert? Oder gleich zurück nach "Hause"? Was ist schneller? Wie kann ich die Läufer aufhalten oder "verbrennen"?

Punkte gibt es, wenn ein Spieler das Feld umrundet hat und das Heim-Nest erreicht. Wer den Weg am Stück zurücklegen kann, bekommt zwei Punkte. Der "Homerun" heißt im Pesäpallo "Kunnari". Extrapunkte gibt es auch, wenn man in einem Lauf das dritte (vorletzte) Nest erreicht.