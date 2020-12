Persönlicher Jahresrückblick von Rebensburg und Dreßen

Erst gewann Viktoria Rebensburg im Februar die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen, dann gab sie im Sommer das Ende ihrer erfolgreichen Karriere bekannt. Speedspezialist Thomas Dreßen holte drei Abfahrtssiege, jetzt befindet er sich in der Reha. Im Interview am Tegernsee sprachen beide mit Moderatorin Julia Scharf über ihre persönlichen Momente im außergewöhnlichen Corona-Jahr 2020.

Rebensburg: Kein Leistungsdruck mehr

So schätzte Rebensburg während des ersten Lockdowns im März vor allem die Ruhe: "Kein Stress, keine Termine, keine Hektik. Dieser Zeitraum hat mir sehr gut getan." Aber die 31-Jährige bestätigte, dass Corona gar keinen Einfluss auf ihr Karriereende hatte.

"Für mich ist es immer wichtig gewesen, dass es in mir passt - dass ich Spaß habe, dass ich verletzungsfrei bin und natürlich noch vorne mitfahren kann. Ich habe nach der Verletzung und den ersten Schneetrainings gemerkt, dass das Gefühl nicht mehr das gleiche ist, dass die hundertprozentige Überzeugung fehlt. Dann musste ich leider den schweren Schritt gehen. Für mich war das absolut die richtige Entscheidung." Viktoria Rebensburg

An ihrem "Ruhestand" genießt Rebensburg vor allem, dass der Leistungsdruck und der Reisestress vorbei ist: "Ich habe eine neue Freiheit gewonnen!" In diesem Jahr gibt's erstmals einen Adventskranz und sie hat ihre Wohnung weihnachtlich dekoriert. Kleinigkeiten, die ihr das Gefühl geben, "jetzt kann ich auch mal leben."

Dreßen: Rennrad fahren, Hausbau, Umzug

Dreßen genoss es sehr, dass in den Lockdown-Wochen im Frühjahr "kein Verkehr" auf den Straßen war. "Zum Rennrad fahren war es ein Traum." Allerdings bedauerte der 26-Jährige es sehr, dass viele Veranstaltungen und Sportereignisse abgesagt wurden, wo er normalerweise gerne ist - beispielsweise DTM- oder Formel-1-Rennen. Somit hat er die Zeit zu Hause verbracht, "was auch schön war", weil er nämlich sein Haus fertig gebaut hat und beim Einzug viel mithelfen konnte.

Dreßen bedauert sehr, dass durch Corona vor allem der Breitensport so beeinträchtigt wird und die sportlichen Aktivitäten für Kinder wegfallen: "Sport ist auch eine gute Lebensschule."

Hüft-OP gut überstanden

Nach Knie und Schulter musste sich der Zolloberwachtmeister kürzlich an der Hüfte operieren lassen, mit der er schon seit drei Jahren zu kämpfen hatte. Nun befindet er sich in der Reha: "Ich bin echt zufrieden", stellt Dreßen nach den ersten Tagen fest. Nach Gehübungen am Laufband gilt es jetzt die Schonhaltung der letzten Jahre aus der Muskulatur rauszubringen.