vor 34 Minuten

Perfekter Tag: Biathletin Preuß holt ersten Weltcup-Sieg

Biathletin Franziska Preuß hat beim Massenstartrennen in Ruhpolding ihren ersten Weltcupsieg geholt. "Ein wahnsinnig geiles Gefühl, in meinem Wohnzimmer mal ganz oben zu stehn", so die Oberbayerin.