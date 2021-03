Peiffer und Doll vergeben Podestplätze am Schießstand

Biathlet Arnd Peiffer hat einen Tag nach Platz drei im Sprint von Nove Mesto einen erneuten Podestplatz verpasst. Drei Schießfehler waren zuviel, um in die Nähe der Top drei zu laufen. Bester Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) war Benedikt Doll auf Platz acht.

Starker Beginn beim Liegendschießen

Die deutschen Top-Biathleten Peiffer und Benedikt Doll, Sechster im Sprint, präsentierten sich am Schießstand zunächst stark. Beide ohne Fehler beim ersten Schießen, auf den Plätzen zwei und drei ging's zurück in die Loipe. An der Spitze blieb zunächst Vortagessieger Simon Desthieux aus Frankreich.

Das zweite Liegendschießen sorgte dann für Bewegung an der Spitze: Desthieux fiel nach zwei Strafrunden zurück, Peiffer und Doll mit je einem Fehler - der Norweger Tarjej Bö und der Franzose Émilien Jacquelin waren dran. Ein Quartett führte das Feld zur Halbzeit an.