Peiffer: "Kühn kann ganz vorne mitmischen"

Philipp Nawrath - die "Wundertüte"

Philipp Nawrath hatte dagegen gleich beim Saisonstart mit dem sechsten Platz in Östersund die Olympianorm geschafft. "Dann war er so ein bisschen eine Wundertüte," sagt Peiffer. Vor allem beim Stehendschießen lief es für ihn mal gut, mal schlecht. In Hochfilzen konnte er mit Platz acht im Sprint glänzen. In Oberhof enttäuschte er als 51.. In Ruhpolding gab es mit Platz 15 im Verfolger wieder einen Lichtblick.

Und Nawrath begeisterte in der Staffel: "Eine grandiose Leistung als Schlussläufer der Staffel in Ruhpolding," bescheinigte ihm Peiffer nach dem zweiten Platz. Allerdings sei er "ein sehr wechselhafter Athlet. Aber die Laufform hat gepasst. Für Peiffer ist "die Basis im Biathlon: Wenn man einen guten Tag am Schießstand erwischt, kann man auch vorne reinlaufen." Für den Olympiasieger steht deshalb fest: Nawrath ist "wieder einer, der unsere Mannschaft verstärkt."