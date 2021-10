Pechstein nimmt erste Hürde zur achten Olympia-Teilnahme

Die Berlinerin setzte sich über 3.000 Meter in 4:11,82 Minuten souverän vor Michelle Uhrig (Berlin/4:16,27) durch. Rang drei ging in persönlicher Bestzeit von 4:16,92 Minuten an Victoria Stirnemann (Erfurt), die 19-jährige Tochter von Rekordweltmeisterin Gunda Niemann-Stirnemann.

"Ich bin ganz zufrieden, obwohl ich einen kleinen Hänger in meinem Lauf hatte. Wer zu Olympia will, muss auch bei den deutschen Meisterschaften gut laufen und die jungen Hühner im Griff haben. Und das habe ich ganz gut gepackt", sagte Pechstein nach ihrem insgesamt 13. Titel auf der 3000-Meter-Distanz. "In Holland wäre ich bestimmt schon seit 15 Jahren Rentner, aber die Jungen müssen hart trainieren und versuchen, Pechstein zu schlagen»", so die älteste Eisschnellläuferin der Spitzenklasse.

Pechstein bei Qualifikationsrennen dabei

Für Pechstein ist es der erst Schritt Richtung achte Olympische Spiele. Dank ihres Titelgewinns steht sie nun bereits als Teilnehmerin an den ersten vier Weltcup-Rennen fest, bei denen die Tickets für die Winterspiele in Peking vergeben werden. Die Berlinerin wird in Inzell zudem über 5.000 Meter und im Massenstart am Start sein.

Pechstein wäre die erste Frau, die zum achten Mal an Winterspielen teilnimmt. Bisher ist dies nur dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai vergönnt gewesen.