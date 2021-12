Paul Zipser und seine "Achterbahnfahrt" nach der Hirn-OP

Vor kurzem hat Zipser erstmals über die vergangenen schwierigen fünf Monate nach der Operation gesprochen. Ein eingebluteter Tumor am Hirnstamm musste operiert werden. Fans, Mitspieler, Trainer und alle Vereinsverantwortlichen reagierten erschüttert. "Es ist schwer für mich, überhaupt darüber zu reden", sagte Trainer Andrea Trinchieri.

Paul Zipser: Schritt-für-Schritt-Kampf gegen die Rückschläge

Der Reha-Patient muss viele Bewegungen neu lernen. Es gehe dabei zwar "stetig aufwärts, aber immer wieder auch eine Woche zurück", erklärt Zipser. Besonders seine "ganze rechte Seite war einfach von Anfang an sehr betroffen war und ist es immer noch ". Es werde zwar "schrittweise immer noch besser". Einen Unterschied zu vorher merkt er aber immer noch.

"Vorher BBL, momentan nur U13"

Jetzt arbeitet der Nationalspieler an seinem Comeback. Doch der Weg ist noch ein weiter. "Ich habe mal BBL gespielt, aber jetzt spiele ich in der U13", so erklärt er die besondere Herausforderung. Trotzdem beobachtet er, dass es immer besser wird.

FC Bayern-Basketball gibt ihm jede Zeit bis zu einem Comeback

Die Verantwortlichen nehmen jeden Druck von ihm. Gleich nach Bekanntwerden der Krankheit wurde sein Vertrag umgehend um drei Jahre verlängert. "Irgendwann wird sich die Möglichkeit zu einem Comeback ergeben", verspricht der Bayernbasketball-Geschäftsführer Marko Pesic. Ob das in zwei Wochen oder drei Monaten sein wird, wäre aber "vollkommen egal". Bei der FC Bayern-Hauptversammlung im November hatte sich Zipser erstmals wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Und obwohl Basketball sein Lieblingsjob ist, weiß er jetzt: "Gesundheit ist die Nummer eins".