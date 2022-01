Paul Wanner - Der nächste Durchstarter beim FC Bayern?

Beim Spiel gegen Borussia-Mönchengladbach wurde in der 75. Minute FC-Bayern-Geschichte geschrieben. Ein schlaksiger Jugendlicher stand neben Julian Nagelsmann an der Außenlinie bereit, schaute sich mit großen Augen um, klatschte ab – und setzte gleich mit seinem ersten Schritt auf das Feld einen Rekord: Paul Wanner wurde bei der 1:2-Niderlage gegen Gladbach der jüngste Fußballer, den der FC Bayern München in seiner Geschichte in der Bundesliga eingesetzt hat. 16 Jahre und 15 Tage. 14 Tage trennten ihn bei seinem Debüt von Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), dem jüngsten Bundesliga-Spieler der Geschichte.

Doch von der leichten Unsicherheit, die man bei Wanner noch vor der Einwechslung beobachten konnte, war in dem Moment, in dem er den Platz betrat, nichts mehr zu sehen. Er schob seinen schmalen Körper resolut in Zweikämpfe, spielte Doppelpässe und forderte Bälle. Ungewöhnlich mit welcher Selbstverständlichkeit Wanner bei seinem Profi-Debüt gegen diese starke Gladbacher Mannschaft agierte. Doch auch nicht unbedingt überraschend. Wenn man sich in der Bundesliga und bei Scouts von internationalen Topklubs umhört, kennt jeder den Namen Paul Wanner.

Wanner: Auch eine Hoffnung für die DFB-Elf

Es könnte also gut sein, dass man die Bilder der ersten Einwechslung an diesem kalten Winterabend in München in einigen Jahren wieder sehen wird. Dann, wenn die Karriere von Wanner so richtig Fahrt aufgenommen hat. Denn der deutsche U17-Nationalspieler wurde nicht nur wegen der beispiellosen Corona- und Verletzungsmisere in der Profi-Team beordert. Wanner gilt als absoluter Ausnahme-Könner.

Neben den Teamkollegen Jamal Musiala (18 Jahre), Florian Wirtz (18/ Bayer Leverkusen) und Moukoko (17) ist Paul Wanner vielleicht eines der größten Talente im deutschen Fußball. Die Nationalmannschaft kann sich also durchaus auf die Zukunft freuen und etwas entspannter auf die Heim-EM 2024 und die WM 2026 blicken.