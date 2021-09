Paul Breitner wird 70: Fußball-Ikone und Mann der klaren Worte

Bundestrainer für 17 Stunden

Nach dem Karriereende hätten nicht wenige Fans und Verantwortliche Breitner gerne als Trainer gesehen. Ein intelligenter Mann, meinungsstark, der als Spieler auf und neben dem Platz stets Verantwortung für seine Mannschaften übernommen hatte – Breitner schien prädestiniert für eine Trainerkarriere.

Ähnlich sah das 1998 der damalige DFB-Präsident Egidius Braun. Der war nach einer enttäuschenden WM in Frankreich auf der Suche nach einem Nachfolger für Berti Vogts, dem man den Neuaufbau der Nationalmannschaft anvertrauen konnte. In Brauns Augen war der perfekte Kandidat der Cheftrainer der E-Jugend des TSV Brunnthal: Paul Breitner.

Ein Interview als Deal-Breaker

Am Telefon wollte Braun den Revoluzzer und DFB-Kritiker davon überzeugen, dass er der perfekte Mann für diese große Aufgabe sei. Mit Erfolg. Breitner und Braun einigten sich – zumindest zeitweise. Denn dann verstand der DFB-Präsident, dass sich der revolutionäre Spirit, den er sich von Breitner erhoffte, auch schnell gegen ihn richten könnte.

"Die alten Zöpfe beim DFB müssen abgeschnitten werden", hatte Breitner nämlich in einem Interview verlauten lassen und Braun, so ist es überliefert, griff direkt zum Hörer, um das Angebot zurückzunehmen: "Es tut mir leid. Ich kann keinen einstellen, der meinen Rücktritt fordert", soll Braun am Telefon gesagt haben. Nur 17 Stunden dauerte der Traum von Breitners Bundestrainer-Karriere. Und der DFB musste sechs weitere Jahre auf einen Revolutionär warten, bis Jürgen Klinsmann das höchste Amt im deutschen Fußball übernahm.