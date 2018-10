Paul Breitner: "Wie kann sich der FC Bayern diese Blöße geben?"

Am Freitag überraschten die FC-Bayern-Bosse mit ihrem Rundumschlag gegen die Presse. Die Pressekonferenz der Herren Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic stieß größtenteils auf Unverständnis. Auch Paul Breitner, der seit Jahrzehnten mit dem FC Bayern verbunden ist, missfielen die Äußerungen. "Ich konnte mir in den 48 Jahren, in denen ich mit dem FC Bayern lebe, nicht vorstellen, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt und diese Schwäche zeigt."

"Mit diesem Auftritt haben sie die Arbeit kaputt gemacht, die der Verein in den letzten Jahren gemacht hat, um aus dem Arroganz-Image heraus zukommen." Paul Breitner