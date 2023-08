Paul Breitner: Kane ist "perfekt" für den FC Bayern München

Breitner erklärt in der Sendung "Blickpunkt Sport": " Ich habe ihn (Anm. d. Red.: Kane) schon seit geraumer Zeit beobachtet und bin überzeugt von dessen Können". Auch die Transfersumme vom rund 100.000 Euro sei bei einem solchen Spieler nicht übertrieben. "In ein oder zwei Jahren ist die wieder hereingespielt", davon ist Breitner überzeugt. Schließlich sei Kane "der berühmteste Spieler von der Insel".

Einfaches Zusammenspiel mit "ganz Großen wie Kane"

Der sei nämlich schlichtweg "perfekt" für den FC Bayern München. Kane sei "ein ganz Großer" – und das Zusammenspiel mit den ganz Großen sei "das Leichteste", so Breitner. Er ist überzeugt, dass mit dem Neuzugang das Miteinander viel einfacher beim FC Bayern München werde. Der sei auch ein Akteur, auf den man sich "einfach verlassen kann".

Paul Breitner sieht "Schwächen im Vorausahnen"

Wenn überhaupt gebe es in der Abwehr und im Mittelfeld Probleme. Bei Dayot Upamecano – aber auch beim Neuzugang Minjae Kim sieht Breitner "Schwächen beim Vorausahnen, was der Gegner macht". Das sei auch das Manko, das Trainer Thomas Tuchel immer wieder anspreche.

Zuversicht trotz Problem mit derteuren zweiten Reihe

Gedanken müsse man sich nur über diejenigen machen, "die 20 oder 25 Millionen gekostet haben – und den Verein nicht weiterbringen". Das koste "nämlich Geld – und nicht Harry Kane", meint der 71-Jährige. Da sei das wirkliche Problem. Ansonsten ist Breitner nämlich komplett zuversichtlich, was die Zukunft seines ehemaligen Vereins angeht: : "Es ist zu viel Klasse da, als dass in diesem Jahr was schiefgehen kann" beim FC Bayern München.