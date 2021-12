Paul Breitner blickt auf das Sportjahr 2021 zurück

Paul Breitner blickt mit BR-Moderatorin Heike Otto auf ein bewegtes Sportjahr 2021 zurück. Zwischen Löw und Flick, Super League und Olympia. Der ehemalige Bayernprofi hat zu den wichtigsten Themen des Sportjahres - wie man es von ihm kennt - eine klare Meinung. Doch Breitner gibt auch Einblick in das, was ihn persönlich bewegt hat: Der Tod seines Freundes Gerd Müller und die Versöhnung mit Uli Hoeneß.

Der Fußball dominierte das Gespräch zwischen Otto und Breitner. Im Mittelpunkt dabei: Die Nationalmannschaft. Nach 15 Jahren als Nationaltrainer endete die Ära Löw. Weltmeister 2014, eine neue Spielidee - und zuletzt einige Turniere mit ganz schwachem Abschneiden. Das Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018, dann das Ausscheiden im Achtelfinale bei der EM.

Breitner über Löw: "Es waren verlorene Jahre"

Besonders die beiden letzten Turniere hätte Löw laut Breitner verhindern können: "Löw ging keinen geraden Weg von 2018 bis nach Katar. Deshalb haben wir auch eine EM zum Vergessen gespielt. Ohne richtiges Konzept und leider mit einem taktischem Hin- und Her. Es waren verlorene Jahre", bilanzierte Breitner die Zeit nach der WM 2018.

Dennoch habe Joachim Löw den deutschen Fußball nachhaltig geprägt. Doch nicht der WM-Sieg 2014 fällt dem ehemaligen Nationalspieler ein, wenn er an Löws wichtigste Errungenschaft denkt - er setzt viel früher an.

Breitner: Löw hat den deutschen Fußball grundlegend verändert

"Als Assistent von Jürgen Klinsmann war er federführend als er für Deutschland erkannt hat, dass wir mit unserem Rumpelfußball, mit dem Spiel Mann gegen Mann, einfach ins Leere laufen", sagte Breitner und führte aus: "Er hat sich Richtung Spanien orientiert, dorthin, wo der - nach wie vor - aktuelle Fußball entstanden ist, nämlich nach Barcelona."

Das habe den deutschen Fußball nachhaltig verändert. Nicht nur im professionellen Bereich: "Er hat erreicht, dass wir endlich unsere Fußballkinder nicht mehr zu Fußball-Arbeitern ausbilden, sondern zu Fußballspielern", so Breitner.

Kellers Rücktritt: Bewegte Zeiten beim DFB

Auch Löws Vorgesetzten hatten bewegte Zeiten. DFB-Präsident Fritz Keller musste nach mehreren Skandalen und einem Nazi-Vergleich sein Amt nach zwei Jahren räumen. Nun sucht der Deutsche Fußball-Bund nach einem neuen Präsidenten - oder einer Präsidentin. Steffi Jones hatte sich für das Amt ins Gespräch gebracht. Erstmals eine Frau an der Spitze des DFB: Für Breitner kein schwieriges Thema: "Ja warum denn nicht?", kommentiert der 70-Jährige die Idee von Jones.

Doch für ihn liegt das Problem im Verband selbst. "Die Frage ist, was sie auf dieser Position verändern will. Der DFB war schon immer ein zäher Apparat. Deswegen haben wir auch an der Spitze Funktionäre, die als Winzer Präsident werden. Aber kein Fußballer steht da oben. Dieser Verband ist weit weg von der realen Welt des Fußballs."

Breitner hätte Super League befürwortet

Im April schockte eine Gruppe, in der viele der mächtigsten Vereine vertreten waren, den Fußball. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, die englischen Top-Klubs, Juventus Turin sowie AC und Inter Mailand wollten raus aus der Champions League und eine eigene Liga gründen; die Super League. Zwei Tage hielt das Projekt den Vereinsfußball im Atem - ehe es scheiterte. Auch weil der FC Bayern und Borussia Dortmund sich nicht beteiligen wollten.

Doch Breitner hätte ein solches Projekt befürwortet: "Fußball ist ein Geschäft, es ist Showbusiness. In aller Freundschaft, aber ich möchte lieber jeden Samstag Real Madrid sehen, Manchester United, Liverpool - ich hätte nichts dagegen."

Fifa-Pläne: Weltmeisterschaften alle zwei Jahre

Kritisch sieht Breitner allerdings die Pläne der Fifa die Fußball-WM künftig im Zwei-Jahresrhythmus auszurichten: "Weil wir dann noch mehr Qualifikationsspiele unterm Jahr hätten. Dann hätten wir wahrscheinlich 48 und schließlich 60 Teilnehmer-Länder. Nein! WM alle vier Jahre und bitte zurück auf 24 Teilnehmer."

Breitner gegen Peking-Boykott

Doch nicht nur der Fußball stand dieses Jahr im Fokus. Nachdem die Olympischen Sommerspiele 2020 wegen der Corona Pandemie nicht stattfinden konnten, wurden sie schließlich 2021 nachgeholt - zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele ohne Zuschauer. Breitner habe das Großereignis dennoch verfolgt. Besonderes Lob gab es für die Goldmedaille von Jessica von Bredow-Werndl: " Reiten interessiert mich. Es ist traumhaft, wenn du so etwas siehst. Unwirklich. Kaum nachvollziehbar, kaum vorstellbar."

Kaum waren die Spiele in Tokio vorbei, begann die Diskussion um die Olympischen Winterspiele in Peking 2022. Wegen des repressiven Systems in China und den Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren wurde unter anderem über ein sportliches Boykott der Spiele gesprochen. Eine Diskussion, von der Breitner wenig hält: "Ich würde natürlich nach Peking fahren. Wenn wir mit so etwas anfangen, müssten wir generell mit dem internationalen Sport aufhören."

Der Tod von Gerd Müller - ein schwerer Schlag für Breitner

Für Breitner war das Jahr 2021 auch persönlich ein bewegtes. Besonders tragisch: der Tod seines ehemaligen Mannschaftskollegen und guten Freundes Gerd Müller. Ein Mensch, mit dem Breitner viel erlebt hat: "Gerd war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Er war die Voraussetzung dafür, dass der FC Bayern der große FC Bayern wurde, die Nationalmannschaft, zu der Nationalmannschaft wurde, die sie ist und der Fußball in Deutschland so populär wurde", sagte er über Müller.

Die schönste Erinnerung an Müller, neben dem Siegtor gegen die Niederlande beim WM-Finale 1974, sei am Schafkopftisch entstanden: "Wenn er den rechten Arm zum Stoß erhoben hat und dann nach vorne in die Karten reingehauen hat, dann war er der glücklichste Mensch überhaupt. Das war großartig."

Die Versöhnung mit Uli Hoeneß

Doch der Tod seines langjährigen Freundes habe dazu beigetragen, dass er sich mit Uli Hoeneß nach jahrelangem Streit versöhnt hat. "Wir haben beide gemerkt, dass uns aneinander etwas liegt. Ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben. Die Freundschaft wird zwar nie wieder die werden, die sie einmal war, aber jetzt sind wir wieder gut miteinander." Und gut miteinander sein, wenn das ein Bayer über einen anderen Menschen sage, das würde viel bedeuten.