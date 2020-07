Paukenschlag: Schwimmverband verlegt Landesstützpunkt

Es ist eine gute Nachricht für Nürnberg: Der Bayerische Schwimmverband (BSV) sieht in der Frankenmetropole echtes sportliches Entwicklungspotenzial. Deshalb kommt ab September auch der Landesstützpunkt Schwimmen.

BSV möchte Potenzial der Stadt Nürnberg nutzen

Damit möchte der Verband nach eigener Aussage ein klares Zeichen für den Leistungssport in der Region setzen und auch die Investitionen der Stadt Nürnberg honorieren. Das Bad in Langwasser und das Clubbad würden den Athletinnen und Athleten optimale Bedingungen bieten, so BSV-Präsident Harald Walter. "Rund um die Uhr ein ganzes Jahr lang Wasserflächen, auf denen die Sportler trainieren können", das sei ganz wichtig. Hinzu kommt die Kooperation mit der Bertolt-Brecht-Schule (Eliteschule des Sports) und ein geplantes Sportinternat, das kurze Wege garantiere. Rainer Freisleben, BSV-Bezirksvorsitzender für Mittelfranken, betonte in einer Mitteilung, dass die richtungsweisende Entscheidung ganz im Sinne der Sportlerinnen und Sportler getroffen wurde. Ab Januar nächsten Jahres wird somit der Landesstützpunkt Nürnberg für den BSV-Kader Schwimmen und Wasserball aus dem Bereich Nordbayern zuständig sein. Auch eine enge Kooperation mit dem Bundesstützpunkt Triathlon wird angestrebt.

Turnerbund 1888 Erlangen irritiert über Vorgehensweise des BSV

Während man sich also in Nürnberg über den hinzugewonnen Landesstützpunkt freut, reagiert man im benachbarten Erlangen eher verhalten auf diese überraschende Nachricht. Die Schwimmsparte des Turnerbund 1888 Erlangen (TB) nämlich, verliert infolgedessen seinen Status als Landesstützpunkt Schwimmen. Das wurde dem Verein bei einem Termin mitgeteilt. Folglich sei eine Zusammenarbeit mit den Erlangern ab Januar nächsten Jahres nicht mehr gewünscht, der Vertrag werde folglich nicht verlängert. Das bedeutet das Aus für den Standort als Landesstützpunkt, was für den TB-Präsidenten Matthias Thurek schon sehr überraschend kam. Im BR-Interview sagte er, dass man nicht konsterniert sei über die Tatsache an sich, sondern mehr über die Art und Weise, wie miteinander umgegangen werde. Vonseiten des BSV habe es vorab keinerlei Informationen darüber gegeben, dass der Leistungsstützpunkt Schwimmen verlegt werden soll. Die Zusammenarbeit jetzt einfach so zu beenden, "ohne über irgendetwas zu sprechen, wie man zum Beispiel auch Synergien zwischen Nürnberg und Erlangen im Sinne des Schwimmsports nutzen kann, ist mehr als verwunderlich."

BSV trennt sich auch von Schwimmtrainer Roland Böller

Auch den langjährigen Vertrag mit Erlangens Landesstützpunktleiter Roland Böller hat der BSV nicht verlängert und ihm stattdessen zum Ende des Jahres gekündigt. Für Böller, der schon Weltmeisterinnen wie Hannah Stockbauer formte, kam das überraschend, "weil ich im Vorfeld nicht davon informiert war. Aber ich bin Angestellter des Verbandes, ich habe das zu respektieren. Wenn der Verband die Möglichkeit sieht, das woanders besser zu machen, dann ist das eine Entscheidung des Verbandes, die ich so hinzunehmen habe." Statt Roland Böller wird den Landesstützpunkt in Nürnberg ab September die bisherige Regionalstützpunktleiterin Jill Becker leiten. Sie soll dann auch die Kader-Athleten betreuen.

Erlanger Leistungsschwimmer wollen bei Böller weiter trainieren

Die Erlanger Athleten, die von Roland Böller trainiert werden, wollen die Entscheidung des BSV allerdings nicht einfach so hinnehmen. Die 15-jährige Nürnbergerin Kellie Messel, Mitglied im Bundeskader und aktuell eine der besten Brustschwimmerinnen Deutschlands, schwimmt seit seit Jahren in Erlangen und verzichtet gern auf kurze Wege. Denn die Trainerfrage sei auch immer eine Vertrauensfrage: "Ich möchte auf jeden Fall in Erlangen bleiben, ich überlege mir auch gar nicht nach Nürnberg zu gehen. Denn die Trainer dort sind noch nicht so lange in der Branche und der Roland kann einfach mehr bieten, glaube ich. Ich fühle mich hier viel wohler als in Nürnberg."

Für Erlanger Sportler wird es Ausnahmegenehmigungen geben

Auch wenn gewünscht ist, dass alle Leistungsschwimmer künftig in Nürnberg trainieren, macht der BSV, was die Trainerfrage angeht, Zugeständnisse. Präsident Harald Walter: "Wir wollen natürlich so eine Verlagerung eines Landesstützpunkts möglichst geschmeidig machen. Da soll im Grunde der Athlet kaum etwas davon merken. Und wenn der sagt, mir geht’s da in Erlangen gut, ich habe hier für mich eine sportliche Heimat gefunden, dann werden wir als Verband nicht sagen: Du musst deine sportliche Heimat verlassen. Wir werden da ganz gezielt Ausnahmeregelungen schaffen, die beantragt werden können. Wir werden auf jeden Sportler individuell eingehen, so dass wer zum jetzigen Zeitpunkt nicht wechseln will, das auch nicht muss." Letzten Endes solle die Verlegung des Landesstützpunkts sanft erfolgen, wenngleich sie alternativlos sei. Allein schon aus Kostengründen.

TB 1888 Erlangen will Zukunft des Schwimmsports am Standort sichern

An der Situation des TB 1888 Erlangen ändert das nichts. Der Landesstützpunkt Schwimmen ist ab dem nächsten Jahr passé. Um die sportliche Qualität am Standort in Erlangen aufrechtzuerhalten, wird bereits jetzt an einer tragbaren Lösung und an Finanzierungsmöglichkeiten gearbeitet. Die Gespräche mit potenziellen Sponsoren laufen. TB-Präsident Matthias Thurek ist zuversichtlich, dass der Leistungssport Schwimmen nicht aus Erlangen verschwinden wird. Man werde den erfolgreichen Weg weitergehen - dann eben ohne den Bayerischen Schwimmverband.