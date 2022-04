Paukenschlag: FC Schweinfurt 05 entlässt Cheftrainer Strobl

Paukenschlag in der Regionalliga Bayern: Der 1. FC Schweinfurt 05 trennt sich "mit sofortiger Wirkung" von Cheftrainer Tobias Strobl. Das teilte der Verein am Freitag mit. Bis auf Weiteres wird der bisherige Co-Trainer Jan Gernlein den Posten des Cheftrainers übernehmen. Schweinfurt ist aktuell dritter in der Regionalliga Bayern – vom Tabellenersten, der Spielvereinigung Bayreuth, trennen die "Schnüdel" aber 19 Punkte.

Gründe für Entlassung: Verpasster Aufstieg und "unterschiedliche Vorstellungen"

FC-05-Geschäftsführer Markus Wolf begründet die Entscheidung für die Entlassung Strobls mit dem verpassten Aufstieg in die Dritte Liga: "Wir haben gemeinsam in zwei Spielzeiten hintereinander unsere Ziele verpasst – einmal knapp und mit viel Pech, einmal deutlich. Daher ist der Entschluss klar, dass ein neuer Anfang unumgänglich ist – mit einigen Änderungen im Kader, aber auch auf der Trainerbank."

Warum man sich gerade jetzt von Strobl trenne, begründete Wolf mit "unterschiedlichen Vorstellungen, wie die neue Saison schon jetzt vorzubereiten" sei. Der Verein danke Strobl "herzlich für die geleistete Arbeit, für seinen Einsatz, seine Identifikation und das Herzblut, das er beim FC 05 auch und gerade in der schweren Corona-Zeit eingebracht hat", so Wolf.

Strobls Erfolge: Spiele in DFB-Pokal und Aufstiegsrunde

Tobias Strobl war im November 2019 vom FC Ingolstadt II auf die Trainerbank der "Schnüdel" gewechselt. In 51 Regionalliga-Partien holte er im Schnitt 1,82 Punkte. Strobl erreichte mit dem FC Schweinfurt 05 die Teilnahme an der DFB-Pokal-Hauptrunde und an den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga.

Seit Ende Februar nimmt Tobias Strobl am Pro-Lizenz-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teil. Strobls Entlassung habe aber nichts mit seiner Teilnahme am Lehrgang zu tun, so FC-05-Sportdirektor Robert Hettich: "Dieser ermöglicht besonders in seiner neuen Form eine Tätigkeit als Vereinstrainer sehr gut. Privat und für seine weitere Trainerkarriere, gerade mit der Pro-Lizenz, wünschen wir Tobi Strobl alles erdenklich Gute."