Patrick Lange: Bilderbuch-Triathlon-Karriere mit Schattenseiten

Seine Karriere hat er mit seinen Titeln gekrönt. 2018 in Hawaii übrigens mit Streckenrekord, erstmals unter 8-Stunden. Dort hatte er einen ganz besonders großen Antrieb. "Der Heiratsantrag war tatsächlich eine große Motivation für mich", erklärte er. Den hatte er seiner Lebensgefährtin direkt nach dem Zieleinlauf gestellt.

Lange: "Der Druck ist eben immens"

In seiner Biografie "Becoming Ironman", schildert Lange aber auch die Schattenseiten seiner Karriere. Er spricht von Selbstzweifeln und Motivationsproblemen, sogar von Panikattacken. "Der Druck ist eben immens", erklärte Lange.

Durch "die Talsohle" nach tragischen Ereignissen

Im Jahr 2019 änderte sich nämlich einiges zum Schlechten: Im Frühjahr verunglückte ein Freund und Radmechaniker tödlich, Lange selbst musste auf Hawaii im Rennen aufgeben und dann kam die Krebsdiagnose der Mutter, die Anfang 2020 verstorben ist. "Das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr richtig 'ich selber war'", sagte der Triathlet. "Da bin ich wirklich durch eine Talsohle geschritten", sagte Lange.

Hilfe vom Mentalcoach und durch die Psychologie

Herausgekommen ist er mit Hilfe eines Mentalcoaches. Mit dem sei er gezielt das Thema Psychologie angegangen und hat "einiges daraus gelernt".

Neues Ziel: Triathlon in Roth "in Topform"

Auch deshalb soll es weitergehen: "Die Unterstützung , das Anfeuern vom Streckenrand kann helfen Reserven zu mobilisieren“, schreibt Lange in seinem Buch. Ziel ist am 3. Juli der Triathlon in Roth. Da will er "in Topform am Start stehen", verspricht er.

