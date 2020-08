Passauer Weitspringer Maximilian Entholzner Deutscher Meister

Umfangreiches Hygienekonzept, begrenzte Teilnehmerzahl

Wochenlang hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband im Vorfeld an einem 45-seitigen Hygienekonzept gearbeitet, um die Titelkämpfe in der Corona-Pandemie überhaupt zu ermöglichen. Sämtliche Athleten müssen sich an strenge Hygienevorschriften halten.

Die Athleten betreten das Stadion auf zugewiesenen Wegen und in Timeslots. Alle Personen im Stadion müssen einen Gesundheits-Fragebogen ausfüllen und sich am Eingang die Temperatur messen lassen, ein Mundschutz ist obligatorisch. Die Teilnehmerzahlen in den einzelnen Disziplinen wurden begrenzt, die Staffelläufe aus dem Programm genommen.