Passauer FIA-Sportkommissar Ennser: Verständnis für Vettel

Eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe hat Sebastian Vettel bei einem Formel-1-Rennen im Juni im kanadischen Montreál den Sieg gekostet. Der Ferrari-Star ist ausgerastet: "Die Rennkommissare müssen blind gewesen sein". Ferner hat er unter anderem im Parc Fermé die Nummerntafel vor dem Siegerauto vertauscht. Wie der Passauer FIA-Sportkommissar Hans-Gerd Ennser aus Passau heute im Rahmen der Saisoneröffnung gegenüber der Deutschen Presse Agentur mitgeteilt hat, werde dennoch auf weitere Strafen verzichtet.

Strafen mit Augenmaß

Der Passauer ist überzeugt davon, dass man auch einmal ein Auge zudrücken müsse. "Er hat sich furchtbar geärgert und wenn man sich furchtbar ärgert, macht man manchmal Dinge, die man vielleicht am nächsten Tag bedauert. Dann kann man es auch mal gut sein lassen und ein Auge zudrücken. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl", so Ennser weiter.

Entscheidungen unter hohem Zeitdruck

Beim Formel-1-Rennen von Deutschland in Hockenheim wacht der Passauer im Büro der Rennkommissare mit drei weiteren Kollegen. Ein eigener Operator wirft alle relevanten Daten synchronisiert auf einen großen Bildschirm an der Wand. Innerhalb von drei bis fünf Minuten müsse eine vernünftige Entscheidung gefällt werden, betont Ensser.

Vier Stewards im Einsatz

Grundsätzlich sind vier Stewards im Einsatz. Ein Vorsitzender, der das Team koordiniert, ein zweiter, der mit speziellen Aufgaben betraut ist, ein dritter, der den Fokus auf die Fahrersicht legt, und ein vierter, der sich mit den lokalen Begebenheiten auskennt. "Es ist alles abgestimmt im Team. Nicht einer allein entscheidet, es ist eine Viererentscheidung", so der Passauer.

Um bei derartigen Entscheidungen nicht beeinflussbar zu sein, legten Ennser und seine Kollegen großen Wert auf Unabhängigkeit. Nur die Reisekosten und Übernachtungen für diese Einsätze würden übernommen.

Irrtümer sind nicht ausgeschlossen

Hans-Gerd Ennser räumt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ein, dass auch ihm bereits ein wichtiger Fehler unterlaufen sei: 2010 hatte er Michael Schumacher in Budapest fälschlicherweise eine Zeit-statt-Geldstrafe aufgebrummt. Es sei nicht immer leicht Fehler einzugestehen.

Passauer ist Motorsportenthusiast und -experte

Ennser wacht über Recht und Ordnung in der Formel 1. Der Jurist war früher in der Rechtsabteilung eines Unternehmens aus der Automobilindustrie tätig, arbeitete als Staatsanwalt und ist mittlerweile Direktor des Amtsgerichts Freyung in Niederbayern. Der Passauer ist zugleich Motorsportenthusiast und gehört seit 2010 in der Formel 1 zum erlesenen Zirkel der Sportkommissare aus dem Automobil-Weltverband FIA.

Die Formel 1 startet am kommenden Wochenende mit dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps wieder aus der Sommerpause.