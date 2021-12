Partenkirchner Skicrosser Bachsleitner hofft auf Olympia-Ticket

Nur wenige Tage nach seinem ersten Weltcuppodestplatz im schwedischen Idre Fjäll erlitt Bachsleitner einen schweren Sturz beim Rennen auf der Reiteralm, bei dem er sogar noch unglücklich mit dem eigenen Team-Kollegen kollidierte. Die Diagnose lautete: Kreuzbandriss – schon sein Zweiter.

Skicrosser Bachsleitner als Stehaufmännchen

Doch der Skicrosser gibt nicht auf. Nach der Operation und der Reha folgte ein disziplinierter Muskelaufbau. Im Sommer sprang Bachsleitner im Urlaub schon wieder Rückwärtssalti.

"Noch konzentriere ich mich noch zu wenig auf mich selber"

Und auch im Schnee klappt fast schon wieder alles. Zwar brauche es "nach so einer Verletzung einfach Zeit". Besonders für die Finalläufe mit drei Gegner, die direkt neben dem Sportler stehen. "Da konzentriere ich mich noch zu wenig auf mich selber", erklärt Bachsleitner.

Bundestrainer Stemmer: "Bis Februar sollte das passen"

In zwei Monaten will der 25-Jährige in Peking starten. Dazu muss er noch das Ticket lösen. Und die Konkurrenz im deutschen Team ist groß. Doch auch der Bundestrainer Peter Stemmer macht sich "um den Nick keine großen Gedanken". Er habe trotz der wenigen Trainingstage "einen guten Speed gezeigt". "Bis zum Februar sollte das passen", sagt der Coach. Bachsleitners Traum von den Olympischen Winterspielen kann also durchaus in Erfüllung gehen.