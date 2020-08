Paris St. Germain und sein 400-Millionen-Euro Sturm

"PSG ist nun ein Team"

Das neue "Wir-Gefühl" bei Paris lässt sich beim Königsklassen-Turnier in Lissabon bestens beobachten. Neymar grätscht plötzlich in der Rückwärtsbewegung, Mbappé rennt sich die Seele aus dem Leib: Zusammen lassen die beiden millionenschweren Angreifer ihre Mitspieler brillieren.

Gegen Leipzig traf kein Neymar und auch kein Mbappé ins Tor, stattdessen trugen sie mit ihren Qualitäten die Mannschaft und ermöglichten dem überragenden Angel Di Maria, Torschütze zum 2:0 und zweimaliger Assistgeber, einen großen Abend. Der Argentinier fand unter Tuchel wieder zu der Form, mit der er schon bei Real Madrid die Champions League gewann. Im Spiel gegen Leipzig war er "Man of the Match".

Den neuen Mannschaftsgeist bei Paris honoriert auch die internationale Presse. So schreibt die spanische Zeitung "El Mundo": "Nichts erklärt sich ohne Neymar, aber nicht alles erklärt sich nur durch ihn. PSG, bislang oft eine reine Ansammlung von Stars, ist nun ein Team."

FC Bayern ist gewarnt

Bislang haben Neymar und Mbappé in Lissabon zwar noch kein Tor erzielt. Das macht sie aber noch gefährlicher, denn sie sind torhungrig. "Wir haben es mit zwei absoluten Superstars und Weltklasse-Spielern zu tun", warnt FCB-Vorstand Oliver Kahn, "wenn wir da den Ball verlieren, geht die Post ab." Die individuelle Qualität der beiden Angreifer sei "enorm, wenn die eine Chance haben, dann knallt es meistens."

Wegen der sprintstarken Stürmer der Franzosen kündigte Bayerns Trainer Hansi Flick bereits taktische Veränderungen in der Verteidigung an. "Wir wissen, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Da müssen wir schauen, dass wir die Defensive etwas anders organisieren", so Flick.