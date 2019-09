Paris-Sieger Krawietz/Mies erreichen Halbfinale der US Open

Das an Nummer zwölf gesetzte Doppel siegte im Viertelfinale der US Open gegen Leonardo Mayer/Joao Sousa (Argentinien/Portugal) nach 1:25 Stunden mit 7:6 (7:4), 6:4. Um den Einzug ins Endspiel am Freitag spielen Krawietz und Mies am Donnerstag gegen den Sieger der Partie zwischen den Österreichern Oliver Marach/Jürgen Melzer und Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien).

Auf dem Weg zur Form von Paris

Nach dem überraschenden Titel in Paris hatte das deutsche Duo ein Zwischentief erlebt und auf dem Weg zu den US Open nur zwei Spiele gewonnen. In Wimbledon kam das Aus sogar bereits in der ersten Runde. Der Einzug in die Runde der besten vier Teams in Flushing Meadows bringt hingegen bereits jetzt ein Preisgeld von 175.000 Dollar (rund 160.000 Euro). Für Krawietz und Mies ist es die erste gemeinsame Teilnahme am Major in New York, im Vorjahr war der Coburger an der Seite von Maximilian Marterer aus Nürnberg bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Einzelspiele ohne deutsche Beteiligung

Von den deutschen Einzelspielern ist inzwischen keiner mehr dabei. Nach Julia Görges im Damenturnier war auch Alexander Zverev bei den Herren im Achtelfinale ausgeschieden.