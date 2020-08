Paralympicssiegerin Breuer ist "Sport-Stipendiat des Jahres"

Breuer konnte sich bei der seit 2013 von der Deutschen Sporthilfe initiierten Online-Abstimmung gegen vier Finalisten durchsetzen. Unter anderem ließ sie auch die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole hinter sich. Coronabedingt fand die Ehrung in diesem Jahr erstmals im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung statt. An der Wahl hatten sich in den vergangenen Wochen über 45.000 Sportbegeisterte beteiligt.

Finalistin Beck bekommt Aufstockung der Sportförderung

Die bayerische Schwimmerin Beck hatte zu den insgesamt 60 Bewerbern gehört, aus denen eine Jury die fünf Kandidaten nominiert hatte. Wie alle anderen im Finale bekommt sie eine Aufstockung ihrer Sportförderung um 50 Prozent. Sie trainiert derzeit zweimal täglich am Bundesstützpunkt in Würzburg.