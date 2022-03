Paralympics-Teilnehmer Glötzner hofft noch auf Start

Paralympics-Teilnehmer Christoph Glötzner aus Neumarkt in der Oberpfalz hofft nach seinem Sturz am Donnerstag vor dem Riesenslalom noch darauf, beim abschließenden Slalom am Sonntag in Peking starten zu können. Er selbst sieht seine Chancen 50:50, sagte er in einem Interview mit der ARD.

Oberarmverletzung als Hauptproblem

Größtes Problem ist seinen Aussagen zufolge seine Verletzung am Oberarm. Dort sei ein Muskelfaser-Bündel gerissen.

Mit dem Bein, das ihm am Anfang wegen einer Schienbeinprellung besonders stark wehgetan habe, gehe es jetzt schon besser. Man müsse jetzt mal schauen, wie es wird, aber er werde alles Mögliche daran setzen, um starten zu können. Allerdings wolle er auch keine längerfristigen Verletzungen riskieren, er stehe erst am Anfang seiner Karriere und wolle noch ein paar Medaillen gewinnen, erzählt der Oberpfälzer.

Mitschüler schickten Genesungswünsche

Besonders gefreut habe Glötzner die Anteilnahme zuhause in Neumarkt. Seine Mitschüler hatten ihm schnelle Genesungswünsche übermittelt und drücken ihm die Daumen, dass er am Sonntag doch noch starten kann.