Paralympics Tag neun: Majunke holt zweites Gold

Leichtathletik: Menje fährt mit Bestzeit ins Finale - Baldé beendet Karriere

In der Frühsession der Leichtathleten waren nur zwei deutsche Rennrollstuhl-Athleten am Start: Die 17 Jahre alte Merle Marie Menje fuhr über 400 m mit persönlicher Bestzeit in ihr viertes Paralympics-Finale. Ihr mehr als doppelt so alter Teamkollege Alhassane Baldé verpasste auch über 800 m den Einzug ins Medaillen-Rennen und verkündete danach sein Karriereende.