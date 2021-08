Paralympics Tag fünf - "goldener" Sonntag fürs deutsche Team

Besser geht's nicht: Der Start in den fünften Tag der Paralympics bescherte dem deutschen Team die erste Goldmedaille von Tokio. Triathlet Martin Schulz krönte sich wie schon in Rio 2016 zum Olympiasieger.

"Am Abend vor dem Rennen ist meinem Trainer und mir im Zimmer bewusst geworden, dass wir das Glück haben, die ersten sein zu dürfen und dass ich das erste Gold holen kann", sagte der 31-Jährige nach seinem erneuten Olympia-Coup: "Das war wirklich so ein Ding, was mich auf dem letzten Laufkilometer nochmal gepusht hat."