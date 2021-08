Paralympics: Streng sprintet zu Gold und zwei Bronze-Läufe

"Das ist unglaublich viel wert. Ich habe so viel reingesteckt in dieses Jahr. Ich bin so happy", jubelte der Sieger nach seinem Lauf. Streng hatte schon 2016 über 100 Meter Bronze gewonnen, er ist auch über die 200 Meter am Samstag heißer Goldkandidat.

Floors muss auf die Zielfoto-Entscheidung warten

Der 26 Jahre alte Leverkusener Floors , der Weltmeister ist und als schnellster Mann auf zwei Prothesen gilt, musste minutenlang auf die Zielfoto-Entscheidung warten. Dann leuchtete auf der Anzeigentafel auf: Sowohl Floors als auch der Brite Jonnie Peacock, Paralympicssieger 2012 in London und 2016 in Rio, erhalten zeitgleich Bronze.

Auch Schäfer mit Bronze

Nach Silber im Weitsprung hatte sich zuvor schon der Leverkusener Leon Schäfer im Prothesensprint (T63) seine zweite Medaille bei den Paralympischen Spielen in Japan gesichert. Über 100 Meter musste sich der 24 Jahre alte Schäfer nur Anton Prochorow (Russisches Paralympisches Komitee) und dem Brasilianer Vinicius Goncalves Rodrigues geschlagen geben.