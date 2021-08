vor 32 Minuten

Paralympics-Sportler machen sich auf den Weg nach Tokio

Am kommenden Dienstag beginnen in Tokio die Paralympics. Bis zum 5. September werden dort in 18 Sportarten insgesamt 134 deutsche Athletinnen und Athleten antreten. 13 von ihnen kommen aus Bayern. Jetzt machen sie sich auf den Weg.