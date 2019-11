Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber beendet ihre Karriere

Schaffelhuber hat Lust auf neue Sportarten

Seit September ist sie im Referendariat an der Anton-Heilingbrunner-Realschule in Wasserburg. Sie wird Lehrerin, nachdem sie neben der Karriere ihr Studium fertiggemacht hat. Ganz ruhig war es also auch im Sommer nicht, in dem sie auch noch geheiratet und im Anna-Schaffelhuber-Camp am Chiemsee Jugendliche mit und ohne Handicap zusammengebracht hat. Die Teilnehmer sollten voneinander lernen und gleichzeitig die Möglichkeit haben, gemeinsam Sport zu machen.

Zukünftig will sie sich auch mehr um ihr Camp kümmern, das im kommenden Jahr dreimal stattfinden wird. Ihren ersten freien Skitag will Anna Schaffelhuber bei Sonnenschein erleben. Danach noch viele weitere Sportarten ausprobieren, wie Tennis oder Langlaufen im Schlitten.