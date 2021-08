Paralympics: Schmidberger verliert Finalkrimi und holt Silber

Nach zwei Sätzen sah es nach einem klaren Endspielsieg des Chinesen aus. Feng brillierte, Schmidberger reagierte nur. Mit 9:11 und 4:11 lag der für Borussia Düsseldorf spielende Niederbayer schnell mit 0:2 zurück. Danach folgte die Aufholjagd. Er egalisierte mit 11:8 und 11:4 das Match, im Entscheidungssatz besaß Feng in einem hochklassigen Spiel die besseren Nerven.

Bis zum Finale keinen Satz verloren

Wenige Stunden vor dem Finale hatte sich der von der Bundeswehr geförderte Athlet im Halbfinale noch mühelos mit 3:0 gegen Zhai Xhang (China) durchgesetzt. Bis zum Finale gab Schmidberger im Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab.

Vierter Paralympics-Titel für Feng, vierte Medaille für Schmidberger

Während Schmidberger wie schon in Rio 2016 die Silbermedaille holte, gewann sein Finalgegner zum vierten Mal in Serie Paralympics-Gold. Der Niederbayer stand bisher bei Behindertenspielen vier Mal auf dem Podest. Mit dem Teamwettbewerb hat er in Tokio noch eine Möglichkeit, Gold zu gewinnen.