Paralympics: Radrennsportlerin Denise Schindler jagt Gold

Mit zwei Jahren rutschte Denise Schindler unter eine Straßenbahn, ihr Unterschenkel musste amputiert werden. Im Schulsport war sie noch Außenseiterin, mittlerweile ist die 35-jährige mehrfache Weltmeisterin im Radsport.

Ziele habe sie noch viele, schreibt sie auf ihrer Homepage - z. B. mit 60 Jahren noch einen Alpencross zu fahren oder eine Ironman-Distanz zu rocken. Doch zuvor sollen am Mittwoch (6.45 Uhr MESZ) die Reifen bei den Paralympics heißlaufen.

Spitzname "Killerbiene"

"Ich bin vor der Startlinie sehr nett, ich bin nach der Ziellinie sehr nett, aber im Rennen wird Rennen gefahren und da wird auch alles gegeben", sagt die gebürtige Chemnitzerin vor ihrem Start über die 3.000 Meter.

"Es ist mein großer Lebenstraum, dem alles untergeordnet ist." Für die bereits dritte Paralympics-Teilnahme hat sie sich als Ziel gesetzt, "dass ich auf der Bahn in der Verfolgung, die drei Kilometer unter vier Minuten schaffe." Das sei auch der Reiz und die Motivation noch mal alles reinzugeben. Nach Silber und Bronze in Rio würde die Wahlbayerin gerne ihren Medaillensatz vollenden. Die Goldmedaille, "das wäre das Sahnehäubchen." Aber, die oberste Zielstellung sei, "die vier Minuten zu knacken."

Vorbereitung in der Sauna

Um sich optimal auf die Bedingungen in Tokio vorzubereiten, hat Schindler auch ungewöhnliche Trainingseinheiten eingelegt und in der Sauna trainiert. "In eine Sauna Rollentraining zu machen macht Sinn, wenn die Spiele an einem Ort stattfinden, wo es besonders heiß und besonders schwül ist, und das ist in Tokio der Fall."